Sn. Ersin Tatar, vallahi sizdeki bu enerjiye hasta olmamak mümkün değil. Nerde bir toplantı veyahut açılışvarsa sizi orada görüyoruz. Acaba bu enerjinizi neye borçlusunuz?

Sn. Dursun Oğuz, Türkiye’de Bolu Kartaltepe’de meydana gelen otel yangını bir kez daha inşaat denetimlerini ön plana çıkardı. Ülkemizde bu ve benzeri otellerin denetimi kime ait? Sıkı denetim şart…

Sn. Hüseyin Çavuş, 2025 yılı doğrudan gelir desteği primleri ve teşvikler için yapılan çalışmalarda son durum ne? Bu arada patates tohumluğu konusunda ithalat herhalde yeterli gelmedi. Zira bazı patates üreticileri tohumluk alamadıklarından yana şikayetçi…

Sn. Mahmut Özçınar, dün yapılan Belediyeler Birliği Genel Kurulu sonucunda oybirliği ile yeniden Birlik Başkanlığı’na seçilmişsiniz. Tebrik ederiz. Acaba bu kaçıncı döneminiz?

Sn. Hasan Sefaoğlu(Galatasaraylı Hasan), takımınızın son maçlardaki performansını nasıl buluyorsunuz? Üst üste puan kayıpları sizce kime yazılmalı? Herhalde birkaç takviye şart…

Sn. Bülent Dizdarlı, sizce ülkede mesleklerinde en cimri olanlar kimlerdir? Bu arada arkadaşınız Mehmet Tatar’ın sözü ‘Eşi para, en eşi nara’ gerçektende çok doğru bir söz…