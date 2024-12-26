Sn. Ersin Tatar, Ankara’ya ani ziyaretinizin sebebi nedir? Anlaşılan Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler arka bahçede yapılmaya başlandı. Kolay gelsin…

Sn. Ünal Üstel, küçük ortaklarınız arasında son günlerde yaşanan gerilim hükümetinizde çatlağa neden oldu sanki. Bu konuda onlarla bir istişare yaptınız mı?

Sn. Özdemir Berova, yeni yıldan itibaren kira ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılması kararı alınmasının nedeni nedir? Kara paranın önüne geçmek mi? Yoksa kayıp vergiyi almak mı? Kolay gelsin…

Sn. Asım Akansoy, bugün yapılacak olan genel grev ve eylem sonrasında hükümetin geri adım atmaması halinde grevler devam edecekmiş. Anlaşılan 2025 yılında seçim ufukta görülüyor. Siz ne dersiniz?

Sn. Ali Karavezirler, ülkemize özgü ürünlerle dolu yeni yıl sepeti için çok teşekkür ederiz. Özellikle buhurdanlık çok nostaljik bir hediye… Bu geleneğimizi unutturmamak lazım…

Sn. Uğur Dereliköylü, dün Gazimağusa bölgesindeki köylerimizdeki muhtarlarımızla görüşmüşsünüz. Bu akşam konuk edeceğiniz muhtarlarla görüşmeniz sonrasında başka köylere de uğradınız herhalde…