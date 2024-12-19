Sn. Ersin Tatar, yeni kapıların açılması konusunda Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in transit geçiş kapıları açılması istemini reddetmişsiniz. Herhalde bunun nedeni güvenlik olsa gerek…

Sn. Dursun Oğuz, bir internet haber sitesinde yayınlanan haberle ilgili Medya Etik Kurulu’na yaptığınız şikayet başvurunuz geri çevrilmiş. Keşke şikayeti yapmadan önce bir medya çalışanına danışsaydınız…

Sn. Hüseyin Çavuş, aylardır üreticilerin beklediği buğday ürünü ödemlerini nihayet bugün yapılmaya başlanıyormuş. Ancak neredeyse 6 aylık bir sürede yaşanan kayıp ne olacak?

Sn. Bertan Özerdağ, “Nüfusumuzun 500 bin olduğunu düşündüğümüzde, 110 yargıcımız olması gerekiyor” diye açıklama yapmışsınız. Ancak ülkede sadece 50 yargıç olması nedeniyle davalar yürümüyor herhalde…

Sn. Katip Demir, bu hafta sonu oynanacak olan komşu derbisi öncesinde Yeniboğaziçi ve Mormenekşe camialarını bir araya getirerek sakin olmalarını umarız tavsiye edersiniz…

Sn. Bülent Bebek, Beyarmudu Belediyesi olarak alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyorsunuz. Belediyenin bu kadar iş yapabilmesinin nedeni gelirinin yüksek olmasından dolayı mı?