YANLIŞ: Meclis'teki bütçe görüşmelerinde muhalefet Kıbrıs Türk ekonomisinin yeni geçiş kapılarına ihtiyacı olduğunu savundu… Yanlış!… Neden mi yanlış? Çünkü gelinen durum yeni kapılara Türk ekonomisinin değil, Rum ekonomisinin ihtiyaç duyduğunu gösteriyor açık şekilde… Güney çarşısına akın var, akın!… Mevcut kapılar da bu akına yetersiz kalmakta…Rum tarafının yeni kapılar açılmasındaki ısrarı nedendir dersiniz?!:.

(Ahmet Tolgay)

Trump Erdoğanı boşuna mı pohpohlar, gene Türkiye’nin ve Türk askerinin sırtına yüklemeye hazırlandığı yükler var.

(Hasan Mullaoğulları)

Önce yangın çıkarıyor, “hükümet” olarak anılan yapı… Sonra İtfaiyeci olarak ortaya çıkıyor ve “yangın var” diye bağırıyor.

Su döküyor alevlerin üzerine…

Sönmüyor!

Hem kundakçı, hem itfaiyeci…

Önce benzin döküyor alevin üzerine…

Sonra su…

Siz sorunun aslını görmezseniz, çözüme de varamazsınız.

Hem kundakçı, hem itfaiyeci olursanız memleket yanar!

Yangın yerinde yalan bir oyundur yaşanan…

(Cenk Mutluyakalı)

Belli bir yaştan sonra çekilmiyor

İnsanların yerli yersiz davranışları

Denli densiz konuşmaları

Saçma sapan kaprisli halleri tavırları ...

Herkesin var derdi sorunu ama

Bu kimsenin canını sıkmayı

Kalbini kırmayı gerektirmiyor değilmi ...

Biraz ne yapıyorum diye sormalı insan kendine ,

Davranışım sarf ettiğim sözler doğrumu diye ...

Hayat yeterince tüketiyor insanları hemde her anlamda ,

İnsanların hayatlarına ya güzel dokunmak ,

Ya da uzak durmak gerek...!

(Emirali Tatlıdil)

Ben, bir Kıbrıslı Türk olarak Kıbrıs için federasyon modelinden rızamı çekmedim. Başka bir ülkenin herhangi bir yetkilisi benim adıma konuşup, rıza hakkımı gasp edemez...

(Halil Tunç)

TC'den Tunus'a ihraç edilen patateste zararlı bakteri bulundu. TÜK'ün Türkiye'den ithal ettiği patateslerle ilgili "ANALİZ RAPORLARINI" ülkedeki patates üretiminin geleceği için hemen kamuoyu ile paylaşmalıdır (Eğer analiz yapıldıysa).

(Ufuk Çağa)