Sn. Ersin Tatar, yeni sarayın yıllık bütçesi birçok devlet kurumunun bütçesini ikiye katlayacak. Keşke biraz daha ufak olsaymış dediğiniz oldu mu? Bu arada ani Brüksel ziyaretinizin sebebi nedir?

Sn. Ünal Üstel, Başbakanlığa bağlı kurumlardan olan Din İşleri Dairesi’nin neredeyse Başbakanlık bütçesinin dörtte biri kadar bir bütçesi olması oldukça düşündürücü. Ülkede kaç tane cami ve imam var biliniyor mu?

Sn. Olgun Amcaoğlu, dün sokağa inen gerek sanayiciler gerekse esnaflar “hükümetin üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto eylemi gerçekleştirdi. Bu sese kulak vermekte yarar var. Zira üretim durursa vay halimize…

Sn. Prof. Dr. Mustafa Tümer, Evkaf arazilerinin sosyal ve çevresel amaçlarla toplumun kullanımına sunulacak projelere ev sahipliği yapması çok güzel bir gelişme. Hayırlısı olsun…

Sn. Ahmet Latif, bölgenizdeki köylerden biri olan ve uzun yıllar futbolda bölgenin parlayan yıldızı iken futboldan kopan İnönü köyünün çim sahasının yeniden ekilmesi bölgede futbolun canlanmasına inşallah vesile olur…

Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak hafta sonundan itibaren adamızı etkileyecek olan soğuk havanın kış aylarının sert geçeceğinin işaretçisi mi olarak değerlendirmemiz lazım…