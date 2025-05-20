Plaj ve kar voleybolundaki başarılarıyla ülkemizi gururlandıran Kıbrıslı Türk sporcu Merve Çelebi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen 2025 TVF Plaj Voleybolu Bioderma Pro Beach Tour sezonuna yine harika başladı.

İLK ETAPTA KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE:

Merve Çelebi bu yıl ki partneri Nursel Yaren Sencel ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleşen Pro Beach Tour’un ilk ayağı olan Balıkesir Etabı’nda tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldular ve kürsünün zirvesine çıktılar.

FİNALE KADAR SET VERMEDİLER:

Burhaniye Ören plajında üç gün süren turnuvada Türkiye’nin önde gelen voleybolcuları mücadele etti. Nefes kesen organizasyonda kadınlar kategorisinde Merve-Yaren ikilisi finale kadar oynadıkları tüm maçlarını 2-0’lık skorlarla rakiplerine set vermeden geçerek finale yükseldiler.

YENİLGİSİZ ŞAMPİYON OLDULAR

İkili finalde ise Merve Nezir-Su Şimdiden çifti karşısında 21-19, 17-21 ve 17-15’lik setlerle 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Yaren ve Merve çiftine ödüllerini Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti.