Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu 21 Eylül Pazartesi akşamı Federasyon Lokalinde gerçekleştirildi.

Saat 18.00 de başlayan Olağan Genel Kurul 2025-2026 Faaliyet Döneminde organizasyonlara iştirak eden 13 üye Kulüp ile 2026-2027 Sezonunda faaliyetlere iştirak edecek olan 4 yeni Kulübün katılımı ile gerçekleşti.

Başkanın açılış konuşmasının ardından Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okunarak üyelerin onayına sunuldu. Faaliyet Raporu ve Mali Rapor oy birliği ile onaylandıktan sonra 2026-2027 Sezonu hakkında bilgilendirme yapıldı.

2026-2027 Sezonunda faaliyet ve organizasyonlara iştirak edecek olan 20 Kulüp ve 73 Takımın Organizasyonları hakkında bilgi verilerek mevcut sıkıntılar ve süreç icerisinde yaşanacak muhtemel öngörülen diger sıkıntılar ele alındı. Mevcut salonların müsabakalar ve antrenmanlar için yetersizliği yanında teknik olarak neredeyse salonların tamamının ışıklandırma, ısıtma ve soğutma, hijyen ve oyun zemini olarak sıkıntıların yıllardır devam ettiği ve bir çözüme ulaştırılmadığı dile getirildi. Devlet katkılarının ise Gelişim, büyüme , istikrar ,başarılı sporcular yetişmesi ,uluslararası arenada yer alma ,kulüp ve sporcu sayıları gibi belli kriterlere dayandırılmadan yapıldığı ,öngörülen yetersiz bütçelerin bile aylarca geciktirilerek zamanında aktarılmadığı dile getirildi. Gündemin son maddesi olan

Dilek ve Temenniler bölümünde üyeler görüş ve temennileri dile getirdi.