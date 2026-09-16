KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, 2026-2027 voleybol sezonu öncesinde federasyonun faaliyetleri ve salon yetersizliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Voleybolun her geçen yıl büyüdüğünü belirten Kaya, yeni sezonda 20 kulübün, 9 kategoride toplam 73 takımla federasyon faaliyetlerine katılacağını açıkladı. Yeni sezonla birlikte 6 yeni kulübün de federasyon bünyesine dahil olduğu belirtildi.

Artan takım ve sporcu sayısı ise beraberinde salon ihtiyacını gündeme getirdi. Kaya, özellikle Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinde salon sayılarının yetersiz olduğunu ifade ederek, mevcut durumun hem müsabaka programlarını hem de kulüplerin antrenman planlamalarını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Federasyon Başkanı Kaya, gençlerin spora kazandırılması ve voleybolun gelişiminin sürdürülebilmesi açısından devlet yetkililerinin salon konusunda ivedilikle çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Kaya, açıklamasının sonunda yeni sezonun tüm kulüpler açısından sağlıklı, başarılı ve sakatlıksız geçmesi temennisinde bulundu.

Voleybol Liglerinde 1. Hafta 4 karşılaşmayla başladı

KKTC Voleybol Liglerinde 1. hafta heyecanı bu akşam U17 Kızlar Ligi’nde oynanan 4 karşılaşmayla başladı.

U17 Kızlar Ligi’nde B ve C gruplarında oynanan müsabakalarla başlayan ilk hafta, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Lefkoşa’da oynanan karşılaşmalarda:

EKB, deplasmanda LVA’yı 3-1 mağlup etti.

TED, MGSK’yı 3-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mağusa’daki karşılaşmalarda ise:

ANKA, Şahlanspor’u 3-0 yendi.

GMBÇS, MSA’yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla EKB, TED, ANKA ve GMBÇS haftayı 3 puanla tamamladı.

Heyecan Girne’de devam edecek