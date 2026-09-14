KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2026-2027 Sezonu bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor.

2026-2027 Sezonunda Salon Liglerinde 20 Kulüp yer alacak. 9 kategoride toplam 73 takım mücadele edecek.

Voleybol Liglerinde 1. Hafta programında 10 karşılaşma oynanacak.

Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2026-2027 Sezonu bu akşam U17 Kızlar Liginde oynanacak olan 4 karşılaşma ile başlayacak .

Birinci Hafta Programına Çarşamba Cuma ve Cumartesi oynanacak olan 6 karşılaşma ile devam edilecek.