Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybol olma özelliğini taşıyan 14. Osman Maraşlı Plaj Voleybol anı turnuvası tamamlandı. “14. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası 19-20 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Gençlik Meclisi katkılarıyla Gazimağusa Glapsides Plajında “Loof Becah” de yapıldı. “14. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybol anı turnuvası” dört kategoride oynanarak şampiyonlar belli oldu.

4 Kategori

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Gençlik Meclisi katkılarıyla Glapsides Plajında “Loof Becah” de oynanan 14. Osman Maraşlı Plaj Voleybol anı turnuvası Pro-Erkek 5, Amatör Erkekler 8, Kadınlar 12, Aile 10 olmak üzere toplam 4 kategoride toplam 39 takım 117 sporcu şampiyonluk mücadelesi verdi.

Şampiyonlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 14. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybol anı turnuvası iki gün boyunca grup maçları, yarı final ve final maçları sonunda Pro Erkekler üçlüde MehmetAli- Douglas -Umut, Kadınlar üçlüde Buğra-Seray-Fatma, Amatör Erke üçlüde Devrim-Barış-Mohammadreza, ikinci kez oynatılan Ailelerde ise Cemal-Asım Aras Astan şampiyon oldu. Turnuvada özel ödüllerde ise, En İyi Smaçör Douglas, En İyi Amatör Cemal Astan, En İyi Manşet Umut Aksular, En İyi Blok Mehmet Ali Cankat, En Genç Sporcu Erdinç Özbilgen, En İyi Seyirci Ahmet Çatankaya seçildi.

Ödül Töreni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Gazimağusa Belediyesi ile Gazimağusa Gençlik Meclisi katkılarıyla Glapsides Plajında “Loof Becah” de oynanan 14. Osman Maraşlı Plaj Voleybol anı turnuvası final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları, para ödülleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişimi Etkinlikler ve Spor İşleri Direktörü Cemal Kılıç, Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol, Ecevit Cankat, GMB Spor İşleri Sorumlusu Özkan Eser, Loof Beach Müdürü Orhan Taşdemir, merhum Osman Maraşlı’nın yeğenleri Ahmet Özkaraman, Hicran Özkaraman tarafından verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 14. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybol anı turnuvasında sıralama ve özel ödüller şöyle oluştu.

Pro Erkekler Üçlü

1. MehmetAli-Douglas-Umut

2. Andri-Maxim-Girol

3. Milad-Atilla-Oktay

Kadınlar Üçlü

1. Buğra-Seray-Fatma

2. Nadya-Ismahan-Elanaz

3. Nehir-Şerifenaz-Selin

En Güçlü Erkek: Kemal Şah

En Güçlü Kadın: Nazlı Akyol

En Genç Sporcu: Çınar Özakın

En İyi Amatör: Tunç Derebey

En İyi Seyirci: Cenk Harbay Şeren

Aile Kategorisi 1. si Cemal - AsimAras Astan

En iyi seyirci Ahmet Çatankaya

Aile Kategorisi 2. si : Umut-Halil

En iyi Smaçör : Douglas

Aile Kategorisi 3. sü Lüber - Mehmet Ali

Amatör Erkekler: Ahmet - Kunter – Artemis

En iyi Amatör : Cemal Astan

En iyi Manşet : Umut Aksular

Amatör Erkekler: Şampiyonu: Devrim - Barış – Mohammadreza

En iyi BLOK : Mehmet Ali Cankat

En genç Sporcu : Erdinç Özbilgen

Amatör Erkekler 2. si : Münür - Ali Çobi - Cemal