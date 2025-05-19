Masa Tenisinde En İyi U19’lar belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 17 Mayıs Cumartesi günü U19 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerini sürdürdü.

Federasyon, 17 Mayıs Cumartesi günü U19 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirdi.

Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda yapılan maçlar sabah saat 10.00'da başladı ve dereceye girecek olan sporcular aynı gün belirlenip ödüllendirildi. Zevkli geçen mücadeleler sonrasında sıralamalar şu şekilde oluştu;

U19 En İyi Kadınlar

1.Özüm Özel

2.Yağmur Özevrim

3.Sare Oylum

4.Akile Özkan

U19 En İyi Erkekler

1.Ali İleri

2.Tuğra Siyer

3.Toprak Öztürk

4.Kaan Ali

5.Ivan Blahotin

6.Sebastian Lemb

7.Karel Tuğbay

8.Rayan Mehmet

9.Arel Ahçıoğulları