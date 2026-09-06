Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

İlk set İtalya'nın

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, ilk set boyunca üstünlüğünü korudu. Filenin Sultanları karşısında 25-16'lık skorla seti kazanan İtalya, final mücadelesinde 1-0 öne geçti.

İkinci sette oyunun kontrolünü eline alan Türkiye, rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Milliler, seti 25-22 kazanarak skoru 1-1'e getirdi ve mücadeleye yeniden ortak oldu.

Üçüncü sette yeniden oyunun kontrolünü ele geçiren İtalya, Filenin Sultanları'na üstünlük kurdu. İtalyanlar, seti 25-12 kazanarak karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Sultanlar pes etmedi

Dördüncü sette büyük bir mücadele ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kritik anlarda üstünlüğünü korumayı başardı. Filenin Sultanları, seti 25-21 kazanarak maçta durumu 2-2'ye getirdi ve şampiyonluk mücadelesini karar setine taşıdı.

Taraftar desteğini arkasına alan Türkiye, dördüncü setin başlarında Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 1-6. Ay-yıldızlı ekip, sonrasında Eda Erdem Dündar'ın smacıyla aradaki farkı 7'ye kadar çıkardı: 5-12. Milli takım, setin sonlarına 21-18'lik üstünlükle girdi. Milliler, Vargas'ın plasesiyle dördüncü seti 25-21 üstün bitirdi.

Milli takım, baştan sona üstün götürdüğü karar setini 15-10 kazanarak rakibini 3-2 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.