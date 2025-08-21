Ayaklı Gazete’ye ulaşan ülkemizin orta Mesarya’daki küçük köylerinden Meriç köyü sakinleri köy sınırları içinde bulunan Meriç Polis Karakolu’nun 9 yıl önce boşaltılan eski binasının adeta yıkılmaya yüz tuttuğunu dile getirerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Meriç köyü içinde çocukların oynayıp eğlendiği çocuk parkı yanında bulunan Meriç eski polis Karakolu binasının kaderine terk edildiği için, bakımsızlıktan dökülerek adeta yılanlara yuva olduğunu ifade eden bölge sakinleri “Devletin uzun süredir görmezden geldiği eski Meriç (Mora) eski karakolunun hali içler acısı durumda” dediler.

Eski karakol binasının yıkık dökük harabe görüntüsünün, devletin kendi mülküne de sahip çıkmadığının göstergelerinden biri olduğunu söyleyen bölge sakinleri “Kapı ve pencereleri kırılıp hasara uğratılan, tavanı dökülen binanın içi ise çöplüğe döndü. Halbuki bu bina bakımı yapılarak birilerine kiralanabilir veyahut belediyeye verilerek başka amaçla kullanılabilir” dediler.

Meriç Karakolu, daha etkin ve verimli hizmet verebilmek amacıyla 2016’nın Şubat ayında Demirhan’da inşa edilen yeni bir binaya taşınmıştı.