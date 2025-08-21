Ulusal Birlik Partisi (UBP) saflarında tansiyon yeniden yükseldi. Başbakanlık’a bağlı Devlet Planlama Örgütü’nde sözleşmeli olarak görev yapan ve sosyal medyada bir çok insana yönelik hakaretvari çıkışlarıyla bilinen Özgür Yeleğen, bu kez Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu hedef aldı.

Gerginliğin fitilini, Amcaoğlu’nun bakanlığına bağlı bir dairede grev yapan memurlara oturmaları için sandalye verilmesi ateşledi. Bu tavrı sert şekilde eleştiren Yeleğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, telefonda görüştüğü Amcaoğlu’nun kendisine “Bana rakipsen söyle” dediğini öne sürdü.

Yeleğen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Olgun Amcaoğlu’nun beni kendisine siyasi rakip görmesi, kendi konumunun ne kadar zayıf olduğunun işaretidir. Çok yazık… Bana ‘Sandıkta görüşelim’ ifadesini kullanan Olgun Bey’e hatırlatırım ki, UBP tarihi kendisini vazgeçilmez sanan, dev aynasında gören ama tabanın iradesiyle sandığa gömülen siyasetçilerle doludur. UBP tabanı bu tür kibirli çıkışları ne unutur ne de affeder.”

Yeleğen’in bu açıklaması, UBP içindeki ayrışmaları ve gerginlikleri bir kez daha sosyal medya üzerinden gün yüzüne çıkardı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda tartışmaların büyüdüğü görüldü.