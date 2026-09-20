Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Ali Erden Orçan.

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Yalçın, Erol, Galip, Kadir, Berk, Bartu(Efe), Olawoyin(Sertan) İsmail(Ozan), Emre, Şenol(Ali Osman).

Lapta: Yunus, Koral, Ahmet Sezer, Mikail, Ahmet Çağer(Mustafa), Hasan(Aksel), Ali(Berkay), Toykan(Mehmet Tekin), Ofori, Berkant(İsmail), Kaan.

Gol: Dk.90+6 Ali Osman (G.Birliği)

K.Kart: Dk. 56 Emre Özsin(G.Birliği)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 2. Haftasında hedefleri Süper Lig olan iki takım DND L. Gençler Birliği ile Lapta karşı karşıya geldi. İlk haftayı galibiyetle kapatan iki takımın mücadelesinde ev sahibi Gençler Birliği uzatmanın son saniyesinde bulduğu golle sahadan 1 – 0 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya iki takımda istekli başlarken gol pozisyonu üretmeden ilk yarım saat geçilirken son 15 dakikada ise karşılıklı pozisyonlar harcandı.

Dk.38 Gençler Birliği’nin kazandığı kornerde Yalçın’ın ortasında boşta kalan Emre’nin ayak içi vuruşunda kaleci Yunus topu çizgiden kornere çeldi.

Dk.40 Hızlı gelişen Lapta atağında Koral’ın defans arkasına attığı topla buluşan Kaan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk.42 Gençler Birliği’nin yine kullandığı kornerde iyi yükselen Erol’un kafa vuruşunda Lapta defansı kale çizgisinden çıkardı.

Dk. 56 Gençler Birliği atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen Emre kaleciye tabanla girdiği için direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Dk.78 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Ozan hızla içe kat ederek ara pasında Şapta ceza sahasında topla buluşan Şenol kullanan Şenol’un vuruşunda kaleci Yunus gole izin vermedi.

Dk.80 Lapta atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Mehmet Tekin’in ortasında arka direkte Sezer boş pozisyonda topu dışarı attı.

Dk.83 Offori Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluştu. kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Dk.86 Gençler Birliği ceza alanında topla buluşan Kaan boş pozisyonda bulunan Koral’ı buluşturdu. Onun şutunda kaleci yine gole vermedi.

Dk. 90 +4 Lapta’nın sağdan gelişen atağında Koral’ın ortasında arka direkte boş pozisyonda Offor’nin kafa vuruşunda top ters taraftan kale direğini yalayarak auta gitti.

Dk.90+6 Gençler Birliği‘nin hızlı gelişen atağında Ozan’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Efe hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşıya kaldığı anda geriden gelen müsait pozisyondaki oyuna yeni giren Ali’yi gördü. O da topu boş kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirledi.1- 0

Bu sonuçla Gençler Birliği puanını 6 yaparken, Lapta 3 puanda kaldı.