KKTC Su Sporları Federasyonu’na bağlı yüzücüler, 12-15 Aralık tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen uluslararası “ Oceanman World Final Championship” yüzme yarışlarında ülkemizi temsil etmek üzere Dubai’de. Bu prestijli organizasyon, dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor ve açık su yüzme sporunda dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Üç gün sürecek yarışlarda KKTC’yi temsilen mücadele edecek sporcularımız arasında Boran Bora, Demir Kıralp, Demir Redif Demirdağ, Erin Masharoğlu, Rüzgar Soygūr, Mavi Blako ve Kaya Tutku yer alıyor. Sporcularımız, farklı yaş kategorilerinde ve zorluk derecelerindeki parkurlarda en iyi dereceleri elde etmek için kulaç atacak.

KKTC Su Sporları Federasyonu Başkanı Mustafa Abitoğlu, bu önemli etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, sporcularımızın hazırlık sürecine dikkat çekerek, “Dubai Oceanman, yüzücülerimiz için büyük bir sınav olmasının yanı sıra uluslararası platformda yeteneklerimizi sergileme fırsatı sunuyor. Sporcularımızın bu yarışlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

SPORCULARIMIZ YOĞUN HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİ

Dubai Oceanman 2024’e hazırlık sürecinde sporcularımız, antrenörleri eşliğinde yoğun bir antrenman programı uyguladı. Açık su yüzme sporunun zorluklarına adapte olabilmek için dayanıklılık, hız ve teknik konularında özel çalışmalar gerçekleştiren yüzücülerimiz, yarışlara fiziksel ve mental olarak en iyi şekilde hazırlandı.

ULUSLARARASI ARENADA KKTC’NİN GURURU OLACAKLAR

Dubai Oceanman 2024, sporcularımıza hem kendi performanslarını uluslararası düzeyde sınama hem de KKTC’yi tanıtma fırsatı sunuyor. Yarışlar, bireysel başarıların yanı sıra takım ruhunun ve milli duyguların da ön plana çıktığı bir ortam yaratıyor.

Bu organizasyonda elde edilecek başarılar, yalnızca sporcularımızın değil, aynı zamanda KKTC’nin su sporlarındaki potansiyelinin de dünyaya duyurulması açısından da büyük önem taşıyor.

GURURLUYUZ, UMUTLUYUZ

Federasyon olarak sporcularımızın, bayrağımızı dalgalandıracaklarına ve hem bireysel hem de takım olarak başarılı sonuçlarla döneceklerine inancımız tamdır. Tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyor, KKTC adına bu büyük organizasyonda elde edecekleri sonuçları heyecanla bekliyoruz.