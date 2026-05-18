Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, müze ve ören yerlerinin özel sermayeye devredileceği yönündeki haberleri eleştirerek, kültürel mirasın korunmasının devletin asli görevi olduğunu kaydetti.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, müze ve ören yerlerinin kültürel kimliğin ve tarihsel mirasın en önemli taşıyıcıları olduklarını dolayısıyla bu değerlerin “siyasi hesaplarla ya da belli çevrelere kaynak aktarımı” amacıyla özel sermayeye devredilemeyeceğini savundu.

Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halkın malı olan kamusal varlıkları birer birer yandaş sermayeye devretme anlayışında olduğunu da öne sürerek, halkın ortak değeri olan tarihi mirasın “ticari rant uğruna özel şirketlere peşkeş çekilmek istendiğini” savunarak, bunu kabul etmediklerini ifade etti.

Yapılması gerekenin özelleştirme olmadığını da kaydeden Bengihan, “Şeffaf, denetlenebilir ve bilimsel bir yönetim anlayışıyla müzelerin geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması” gerektiğini kaydetti.

Bengihan, mesajında, müze ve ören yerlerinde özveriyle görev yapan tüm emekçilerin Müzeler Haftası’nı da kutladı.