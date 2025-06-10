Ulusal Birlik Partisi İskele Gençlik Kolları öncülüğünde ve UBP 6 ilçe Gençlik Kollarının desteği ile gerçekleşen "1. Mehmet Dursun Futbol Anı Turnuvası geçtiğimiz gün Kaplıca’da yapıldı. 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 17:45’te Kaplıca Emre Genç Stadı’nda gerçekleşen karşılaşmada UBP Gençlik Kolları ile UBP Milletvekilleri karşı karşıya geldi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 1’inci Mehmet Dursun Anı Turnuvası’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kaplıca Emre Genç Stadı’ında gerçekleşen turnuvada yaptığı konuşmada, geçen yıl yaşamını yitiren Mehmet Dursun’u, kendisinin televizyon kanalı sahibi olduğu, Mehmet Dursun’un ise BRT’de çalıştığı dönemde tanıdığını ifade etti.

Mehmet Dursun’un, televizyon kanallarının yayınlarının halka ulaşması için Kantara ve Selvili Tepe’de görev yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Mehmet Dursun’un vatansever ve işine bağlı biri olduğunu söyledi.

Mehmet Dursun ile UBP’de birlikte görev yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra sosyal medya ve başka alanlarda iletişimlerini sürdürdüklerini vurguladı.

Tatar, Trabzon Çaykaralı olan Mehmet Dursun’un, Kıbrıs Türkü ile Karadeniz insanının kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Turnuvayı düzenleyenleri tebrik eden ve Mehmet Dursun’un ailesine sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Mehmet Dursun’u rahmet, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

“VATANI İÇİN HER ZAMAN ÖN SAFLARDA MÜCADELE EDEN BİR ARKADAŞIMIZDI”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi İskele Gençlik Kolları öncülüğünde ve UBP 6 ilçe Gençlik Kollarının desteği ile gerçekleşen "1. Mehmet Dursun Futbol Anı Turnuvasına katıldı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel burada bir konuşma yaparak, "Bugün çok anlamlı bir günde bir aradayız. Bugün sevgi dolu, yürekli, vatan sevgisiyle ülkemizde her zaman gurur duyduğumuz dostumuz, kardeşimizi anmak için buradayız. Mehmet kardeşimiz ne yazık ki yakalandığı amansız bir hastalığa teslim olmuştu. Ama yakalandığı hastalıkta, tedavi görürken bile hiçbir zaman güler yüzü solmamıştı" dedi.

Üstel merhum Mehmet Dursun’un ailesine başsağlığı diledi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Mehmet Dursun’un mücadeleci kişiliğini hatırlatarak, "Yüreği vatan sevgisiyle kaplı kardeşimiz Mehmet Dursun, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisi'ne gönülden bağlı, vatanı için her zaman ön saflarda mücadele eden bir arkadaşımızdı. Mehmet Dursun kardeşimizi böyle etkinliklerde anmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Üstel, "Bir kez daha Mehmet Dursun’un yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.