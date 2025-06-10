Play-Off maçları sonucunda AKSA Birinci Lig'den AKSA Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Yeniboğaziçi'nde transfer çalışmaları başladı.

İbrahim Özişleyen başkanlığındaki Yeniboğaziçi yönetimi başarılı teknik adam Şemsi Oyuncu'nun raporu doğrultusunda öncelikle iç transfere ağırlık vererek çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar doğrultusunda serbest transfer hakkı bulunan ve birçok takımdan transfer teklifleri alan takımın tecrübeli isimlerinden Ali Özay Çelik ile anlaşmaya varıldı. Yönetici Osman Ercen ve teknik adam Şemsi Oyuncu nezaretinde bu anlaşmayı kamu oyu ile paylaşan Ali Özay yeni sezonda da Yeniboğaziçi'nin başarısı için ter dökecek.

KENAN ÖZERİNÇ TAKIMDA TUTULACAK

Öte yandan Yeniboğaziçi Kulüp Başkanı İbrahim Özişleyen, Birinci Ligde sergilediği performansla önemli kulüplerinin transfer listesine giren 18 yaşındaki genç yıldızları Kenan Özernç’i birkaç yıl daha takımda tutma kararı aldıklarını söyledi. Kenan Özerinç’in birkaç sezon daha Yeniboğaziçi’ne hizmet ederek gelişimini devam ettirmesini istediklerine vurgu yapan İbrahim Özişleyen, daha önce kulüpten genç yaşta ayrılan Doğan Arıkan’ın yaşadığı durumu, Kenan’ın yaşamasını istemediklerin ifade etti.