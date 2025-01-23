Basketbol yaşantısını Türkiye’de sürdüren sporcumuz Mehmet Akif Öztürk, Türkiye U 16 Milli takımı resmi kadrosunda yer aldı. 24-26 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek TBF Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası’nda takım kadrosunda yer alan Mehmet Akif Öztürk bu organizasyonda boy gösterecek. Mehmet Akif Öztürk ve Türkiye ilk maçında yarın akşam Romanya ile karşılaşacak.