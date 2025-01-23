Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı U12 Milli Takımımız, Mersin’deki karşılaşmalarını tamamladı.

Pazartesi günü Trabzonspor'un daveti üzerine özel dostluk maçları yapma adına Mersin'e giden U12 Milli Takımımız, karşılaşmalarını bugün tamamladı.

3 gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam 6 maça çıkan U12 Milli Takımımız, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Taraflı, tarafsız herkesin beğenisini toplayan millilerimiz, yarın yapılacak olan ödül töreni sonrasında akşam saatlerinde adaya dönecek.

Bugün sabah saatlerinde güçlü rakibi Bursa ile karşılaşan U12 Milli Takımımız, karşılaşmada mükemmel bir performans gösterdi. Günün ikinci maçında ise Sultanbeyli ile karşılaşan millilerimiz, yine çok iyi bir performansla karşılaşmalarını tamamladı.