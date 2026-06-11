Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, Esentepe Belediyesi’nin eski başkanlarından, halk arasında “Reis” olarak tanınan ve Esentepe Spor Kulübü’nün kurucu üyeleri arasında yer alan Mehmet Kim’in anısını yaşatmak amacıyla anlamlı bir organizasyon düzenleniyor.

Çatalköy Esentepe Belediyesi tarafından organize edilen 2. Mehmet Kim Anı Futbol Turnuvası, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü Mehmet Kim Stadı’nda gerçekleştirilecek. U8 kategorisinde (2018 ve 2019 doğumlu sporcular) düzenlenecek turnuvada, minik futbolcular sahaya çıkarken, spor camiası da Mehmet Kim’i sevgi, saygı ve özlemle anacak.

Yıllarca Esentepe Spor Kulübü’nde yöneticilik yapan ve bölge sporuna önemli katkılar sağlayan Mehmet Kim’in adını yaşatmayı amaçlayan turnuva, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyacak.