Norveç Prensesi Ingrid Alexandra’ya gönderdiği arkadaşlık kartı nedeniyle hakkında işlem başlatılan 63 yaşındaki David James Cook hakkında mahkeme dikkat çeken bir karar verdi. Avustralya’da görülen davada, Cook’un prenses ve ailesiyle herhangi bir şekilde iletişim kurması yasaklandı.

Avustralya merkezli ABC News’in haberine göre, David James Cook, Sydney kentindeki Newtown Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Cook’un Prenses Alexandra’nın eğitim gördüğü üniversite kampüsüne girmesini, kendisi ve ailesiyle doğrudan ya da dolaylı şekilde iletişim kurmasını yasakladı. Kararın, prensesin Avustralya’daki eğitim süresi boyunca, yaklaşık iki yıl geçerli olacağı bildirildi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Cook, mahkeme kararının Alexandra’ya gönderdiği bir arkadaşlık kartından kaynaklandığını savundu.

Cook, “Onu hiçbir şekilde kasten üzmedim ve zaten yapmazdım. O iyi bir insan. Bir etkinlikte ona rastladım ve ardından kartı gönderdim” ifadelerini kullandı.

Avustralya basınında yer alan bilgilere göre söz konusu karar, kişilerin şiddet, tehdit veya taciz niteliği taşıyabilecek davranışlardan korunmasını amaçlayan önleyici tedbirler kapsamında alındı.

Haakon ile Mette-Marit’nin kızı olan Alexandra, Norveç kraliyet ailesinde tahtın ikinci sıradaki varisi olarak gösteriliyor.