Veteran masa tenisi sporcularımız hafta sonu Adana’da düzenlenecek olan Uluslararası veteriner masa tenisi turnuvasında mücadele edecek.

18-19 Nisan tarihlerinde Adana’da düzenlenecek olan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılmak üzere Mustafa Oymacı, Fadıl Olguner, Değer Baysal, Zeki Oran, Selda Orhon, Bülent Efendi ve Zehra Beyar’dan oluşan masa tenisi kafilesi, Cuma günü Türkiye’ye hareket ediyor.

350’nin üzerinde sporcunun ve birçok ülkeden katılımcının yer alacağı bu prestijli organizasyona, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sörling de katılacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yayınladığı bildiride “turnuvada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diler, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır” açıklaması yaptı.