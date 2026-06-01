Politis gazetesi, Moody’s’in, Güney Kıbrıs’ın kredi notunu, “istikrarlı” görünümle, A3 seviyesinde sabit tuttuğunu yazdı.

Habere göre, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos yaptığı yazılı açıklamada, Moody’s’in değerlendirmesinin, Rum ekonomisinin dayanaklılığını teyit ettiğini belirtti.

Keravnos açıklamasında ayrıca değerlendirme içerisinde yer alan zorluklara ilişkin notların da dikkate alınacağını ifade etti.

Moody’s değerlendirmesi içerisinde kamu maliyesinin önemli ölçüde iyileştiğini ancak harcamalara yönelik baskının, kamu maliyesinin geleceği açısından riskli olduğunu belirtti.