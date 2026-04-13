Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen U19 Ferdi Klasman Turnuvası müsabakaları, 11 Nisan Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından takdim edildi.
Erkekler Kategorisi Sonuçları
1. Ali İleri (Laü)
2. Kaan Ali (Laü)
3. İvan Blahotin (Gaü)
4. Toprak Öztürk (Arucad Anka)
Kadınlar Kategorisi Sonuçları
1. Özüm Özel (Gaü)
2. Ecem Önder (Arucad Anka)
3. Melisa Cankara (Gönyeli)
4. Liva Çevik (Gaü)