Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk devre Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Federasyon, Nazlime Sporcuoğlu adına Büyükler Ligi’ni iki hafta önce başlatmıştı. Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla birlikte Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk devre tamamlanmış oldu. Nazlime Sporcuoğlu Büyükler Ligi’nde ilk devreyi kadınlarda Arucad Anka Spor Derneği, erkeklerde ise Lefke Avrupa Üniversitesi lider olarak tamamladı.

Erkekler Ligi

4.Ayak Sonuçları

LAÜ 3-0 GAÜ

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 GÜHAD

Dumlupınar 1-3 Gönyeli

5.Ayak Sonuçları

LAÜ 3-0 Arucad Anka Spor Derneği

GAÜ 2-3 Gönyeli

Dumlupınar 1-3 GÜHAD

Kadınlar Ligi

2.Ayak Sonuçları

Arucad Anka Spor Derneği 3-0 Sütlüce

GAÜ 3-2 Gönyeli

3.Ayak Sonuçları

Arucad Anka Spor Derneği 3-1 GAÜ

Sütlüce 1-3 Gönyeli

İlk devre puan durumu

KADINLAR

1.Arucad Anka Spor Derneği (6 puan)

2.GAÜ (5 puan)

3.Gönyeli (4 puan)

4.Sütlüce (3 puan)

ERKEKLER

1.LAÜ (10 puan)

2.Arucad Anka Spor Derneği (9 puan)

3.Gönyeli (8 puan)

4.GAÜ (7 puan)

5.GÜHAD (6 puan)

6.Dumlupınar (5 puan)