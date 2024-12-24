Asbuzu U16 Ligi’nde 2024-2025 Sezonu’nda grup maçlarının son haftası bu hafta sonu (28-29 Aralık 2024) tarihinde oynanıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından finallere geçilecek. Buna göre daha önce finaller için açıklanan müsabaka tarihleri ile ilgili yeniden düzenlemeye gidildi. Yeni programa göre grup maçlarının tamamlanmasının ardından maçlar aşağıdaki tarihlerde oynanacak.

2. TUR: 11-12 Ocak 2025

SINAV HAFTASI NEDENİYLE ARA (16-24 Ocak 2025)

ÇEYREK FİNAL 1. MAÇ: 1-2 Şubat 2025

ÇEYREK FİNAL 2. MAÇ: 8-9 Şubat 2025

YARI FİNAL 1. MAÇ: 15-16 Şubat 2025

YARI FİNAL 2. MAÇ: 22-23 Şubat 2025

FİNAL: 28 Şubat 2025