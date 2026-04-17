AB İstatistik Ofisi Eurostat’ın açıkladığı son rakamların, Güney Kıbrıs’ta, mart ayı enflasyonunun yüzde 1.5 olduğunu kesinleştirdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Eurostat’ın geçtiğimiz gün açıkladığı verilerin, 31 Mart tarihinde yüzde 1.5 olarak açıklanan Güney Kırbıs’ın mart ayı enflasyon rakamını teyit eder nitelikte olduğunu yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki, şubat ayı enflasyonu ise yüzde 0.9 şeklinde kaydedildi.

Rum Maliye Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AB üyesi diğer ülkelere göre Güney Kıbrıs’ın, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'ten sonra ikinci en düşük enflasyon oranına sahip ülke olduğunu belirtti.