Yunanistan’ın Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde konuşlandırdığı F-16 tipi savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’taki varlığının kalıcılaştırılacağı, deniz kuvvetlerinin de sözde Rum “MEB’inde” seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Fileleftheros, “Yunanistan’dan Kıbrıs’a Havadan ve Denizden Kalkan” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin Yunanistan ile savunma iş birliğinin derinleştirilmesi çerçevesinde Baf’taki üste konuşlu F-16 savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’ta sürekli bulunmasını istediğini yazdı.

Habere göre, Rum yönetimi, mart ayı başlarında İngiliz egemen üs bölgesi Ağrotur’a yönelik insansız hava aracı saldırısını gerekçe göstererek "FIR hattının etkin şekilde korunmasını" talep ediyor. Haberde, Rum tarafının "Yunan savaş uçaklarının belirli dönemlerdeki konuşlanmasının yeterli olmadığı ve daha istikrarlı, sürekli bir varlık gerektiği" görüşünü savunduğu belirtildi.

Fileleftheros, elde ettiği bilgilere dayanarak Yunan savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’taki görev sürelerinin uzatılmasının planlandığını, personel değişimleri dışında bölgede konuşlandırılacak veya operasyon gerçekleştirecek uçak tiplerinde de değişikliğe gidilebileceğini aktardı.

Haberde, halen Güney Kıbrıs’ta F-16 tipi savaş uçaklarının bulunduğu, ilerleyen dönemde bunların iki motorlu F-4 Phantom uçaklarıyla değiştirilebileceği kaydedildi. Yunan savaş uçaklarının, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) açısından özellikle Yunan Hava Kuvvetleri ile iş birliği, eşgüdüm ve birlikte çalışabilirlik alanlarında operasyonel deneyim sağladığı ifade edildi.

Öte yandan Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı fırkateynlerin de sözde "Rum MEB’inin gözetimi ve korunması amacıyla Güney Kıbrıs açıklarında kalıcı olarak görev yapmasının" öngörüldüğü belirtildi. Haberde bunun, "Orta Doğu kaynaklı asimetrik tehditlere karşı istikrar sağlayan bir adım olduğu ve aynı zamanda RMMO deniz kuvvetlerine eğitim ile operasyonel tecrübe kazandırdığı" görüşüne yer verildi.

Gazeteye göre, bölgede şu anda Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait “ELLİ” (F450) isimli fırkateyn bulunuyor. Fırkateynin donanımında OTO Melara tipi deniz topları, Phalanx yakın hava savunma sistemleri, Sea Sparrow tipi yüzeyden havaya füzeler ile Harpoon güdümlü füzeler yer alıyor. Gemide ayrıca denizaltı savunma harbi ve elektronik karşı tedbir sistemlerinin de bulunduğu, mürettebatın dinlendirilmesi amacıyla değişim yapılacağı belirtildi.

-“SOFA anlaşması Fransız askeri varlığını da içeriyor ”

Fileleftheros ayrıca, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında imzalanan yeni Kuvvetler Statüsü Anlaşması’nın (SOFA), ortak operasyonlar, tatbikatlar ve askeri konuşlandırmalara ilişkin hukuki çerçeveyi oluşturduğunu yazdı.

Haberde, anlaşmanın tatbikatlar, görevler ve operasyonlar sırasında askeri personelin hak ve sorumlulukları, komuta yapısı, operasyonel ve teknik destek konuları ile ortak eğitim ve çok uluslu misyonlara ilişkin düzenlemeler içerdiği belirtildi.

Gazete, Fransa ile imzalanan anlaşmanın hedefinin "operasyonel iş birliğini kolaylaştırmak, birlikte çalışabilirliği güçlendirmek ve ortak güvenlik ile savunma görevlerine daha hızlı yanıt verilmesini" sağlamak olduğunu aktardı.

Anlaşmanın, askeri birliklerin daha hızlı konuşlandırılması ve desteklenmesini kolaylaştırdığı, bürokratik ve hukuki engelleri azalttığı, kriz dönemlerinde ortak operasyon ve görev imkanlarını güçlendirdiği ifade edilen haberde, söz konusu iş birliğinin Argonot ve Eynomia gibi ortak tatbikatların yanı sıra deniz, kara ve hava unsurlarını kapsadığı ve bölgedeki Fransız askeri varlığını da içerdiği kaydedildi.