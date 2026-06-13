Hamas terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan üç Filistinli zanlı önceki gün mahkemeye çıkarıldı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, uzun zamandır eşi ve çocuğuyla Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 32 yaşındaki Filistin uyruklu şahsın çetenin Güney Kıbrıs’taki ayağının kilit ismi olduğu yönünde bilgiler bulunduğunu yazdı.

Gazete, 32 yaşındaki şahsın Hamas üyesi olduğunu itiraf ederek, diğer zanlılara ilişkin bilgileri de paylaştığını vurguladı.

Habere göre 32 yaşındaki şahıs, Hamas üyesi olan bir Malezyalının, ekonomik destek karşılığı vereceği görevleri yapması teklifinde bulunduğunu, akabinde aldığı direktifler doğrultusunda tehlikeli maddeler içeren paketler alma ve “Kıbrıs’ta” talep edilen yerlerin fotoğraflarını çekme gibi eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Patlayıcı yapmayı bilen ve fizik öğretmeni olan 38 yaşındaki Filistinlinin ise, patlayıcı imal etmek için Güney Kıbrıs’a gittiğini hatırlatan gazete, şahsın KKTC’den Güney Kıbrıs’a yasadışı yollarla geçtiğinin tespit edildiği iddiasına da yer verdi.

Haberde ayrıca, 32 yaşındaki şahsın biri Malezya diğeri ise İstanbul olmak üzere dört kez yurt dışına seyahat de gerçekleştirdiği, İstanbul seyahatinin incelemeye alındığı belirtilirken, dört çocuğundan üçü RMMO, biri de Rum polisinde görev yapan 54 yaşındaki Filistinlinin ise, 32 yaşındaki şahıs adına gönderilen bazı paketleri teslim almakla suçlandığı ama suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.

Gazete, üç zanlının önceki gün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını, haklarındaki suçlamaların yöneltilmesinin akabinde davanın ceza mahkemesine sevk edildiğini, 32 ve 38 yaşındaki şahısların tutuklanmalarına itiraz etmediklerini, 54 yaşındaki şahsın ise suçlamaları kabul etmeyerek tutuklanmaya itiraz ettiğini belirtti.