Güney Kıbrıs'ta son dönemde hız kazanan silahlanma ve askeri işbirliği tartışmaları sürerken, Rum yazar Giorgos Koumoullis'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Güney Kıbrıs'ta tanınan sosyal bilimci ve yazar Giorgos Koumoullis, Rum toplumunda yükselen savaş yanlısı söylemleri sert sözlerle eleştirdi.

Yazara göre bazı Rumlar, Güney Kıbrıs ordusunun yeni silah sistemleriyle donatılması halinde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'den "kurtarılabileceğine" inanıyor. Koumoullis bu düşünceyi eleştirerek, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olmasının bu çevreler için önemsiz bir ayrıntı gibi görüldüğünü söyledi.

Koumoullis, Türkiye'ye karşı askeri üstünlük kurulabileceğine inanan çevreleri "cahil" olarak nitelendirirken, aşırı milliyetçi politikaların Kıbrıs'ı yeni bir felakete sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Koumoullis, Güney Kıbrıs’ta “Türkiye’ye karşı savaş ilan edip, savaşa kazanabileceğimizi yayan cahiller dolu” dedi. Koumoullis, “Birçok Kıbrıslı Rum, kaliteli eğitimden yoksun olduğu için cahildir” dedi.

Başpiskopos ile ırkçı ELAM diğer muhafazakârların Kıbrıslı Türklerin azınlık olabilmesi için üniter devlet dayatması yaptığını belirten Koumoullis, “Bunun anlamı savaştır” dedi.

“Aşırı sağcı cahiller, Rum Ordusu’nu en modern silahlarla güçlendirirsek Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’den kurtarabileceğimizi düşünüyor” diyen Rum yazar şöyle devam etti:

“Bunlar muhteşem bir zafer kazanıp Türk ordusunu kovabileceğimiz fikrini yayıyorlar. Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğu ve NATO’nun ikinci büyük gücü olduğu onlar için önemsiz bir detay. Kim bilir, belki ELAM’cılar nükleer silahlara sahip, Türkiye’ye ‘topraklarımızı boşalt yoksa tüm ülken radyoaktif toza döner’ ültimatomu verecek. Birçok Kıbrıslı Rum, kaliteli eğitimden yoksun olduğu için cahildir ve bu nedenle destekledikleri partinin nihai sonuçlarını veya gizli amaçlarını fark etmez. ELAM, Kıbrıs Sorunu’na çözüm olarak üniter devleti savunmaktadır. Bugünkü ikili toplumlu devleti kaldırmak ve Kıbrıslı Türkleri topluluk statüsünden azınlık statüsüne indirmek istemektedir. “Bir insan bir oy” ilkesiyle Rumların her zaman üstün olmasını amaçlamaktadır. Kısacası ELAM seçmenlerinin cahilliği onları, nihai tahlilde kendi arzularına aykırı olan bir şeyi desteklemeye zorlamaktadır.”

"KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIĞA İNDİRME ÇABASI TEHLİKELİ"

Rum Ortodoks Kilisesi'nin bazı temsilcileri ile ELAM çevrelerinin Kıbrıslı Türkleri siyasi eşit ortak yerine azınlık statüsüne indirgeme arzusunu da eleştiren Koumoullis, bunun çözüm değil yeni çatışmalar doğuracağını belirtti

Yazar, Kıbrıs'ta kalıcı barışın ancak iki toplumun siyasi gerçeklerinin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini ifade etti.

RUM BASININDAKİ "MUHALİF SES"

Koumoullis, Rum kamuoyunda uzun yıllardır milliyetçi söylemleri eleştiren isimlerden biri olarak biliniyor. Başta Cyprus Mail ve Politis olmak üzere çeşitli yayın organlarında kaleme aldığı yazılarda Enosis politikalarını, aşırı milliyetçiliği ve Kıbrıs sorunundaki maksimalist yaklaşımları sık sık eleştiriyor.

