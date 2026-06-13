Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin gerçekleştirdiği ve mülkiyet konusunu ele aldığı toplantı sonunda aldığı karar, Rum basınında yer aldı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görülen birçok davada Kıbrıslı Rumları temsil eden ve Loizidu davasıyla tanınan avukat Ahilleas Dimitriadis de kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fileleftheros gazetesi, “Bir Saat İçerisinde Türkiye’ye Dört Hayır” başlıklı haberinde, Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısı sırasında Rum Yönetimi ile Türkiye arasında mülkiyet meselesi nedeniyle "sert geçen diplomatik bir savaşın verildiğini" öne sürdü.

Ankara’nın özellikle mülkiyet konusunda büyük bir gerilim içinde hareket ettiğini iddia eden gazete, Ankara’nın, Delegeler Komitesi’nde Türk tezinin desteklenmesi için hükümetleri ikna edilmesi konusunda yüksek düzeyde hamlelerde bulunduğunu savundu.



Türk tezlerinin bir saat içerisinde dört ayrı oylama içerisinde değerlendirildiğini yazan gazete, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi üyesi ülkelerin büyük bir çoğunluğunun, Türk taleplerine karşı olumsuz tavır sergilediğini ileri sürdü.

Türkiye’nin geçen perşembe günü yapılan toplantıda, mülkiyet meselesinin kapatılması girişiminin benimsenmemekle birlikte daha önceki toplantıya göre, büyük bir farkla, ret edildiğini yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, İtalya ve Fransa gibi büyük devletlerin desteğini de aldığını iddia etti.

Gazete, alınan karar doğrultusunda konunun yeniden ele alınacağı tarihe kadar, en az bir yıl süreyle Türkiye’nin gözetim altında kalmaya devam edeceğini yazdı.

Habere göre, alınan karar çerçevesinde Sekreterya, konunun yeniden yorumlaması/incelemesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne soru gönderecek.

Strazburg’da "perde gerisini çok iyi bilen ve gazeteye açıklamalarda" bulunan diplomatik kaynaklar, “Rum Yönetimi’nin bu toplantıdan güçlü çıktığını, daha önce Türkiye’ye yakın olan ülkelerin desteğini de aldığını” savundu.

-Kombos’tan açıklama

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, dün "Antenna" televizyonuna yaptığı açıklamada, Rum tarafının Strazburg’da "ne kazandığından" söz etti.

Kombos, "Türkiye’nin mülkiyet konusunda AİHM kararlarına uyup uymadığının incelendiği sürecin Delegeler Komitesi tarafından kapatılmasının önüne geçildiğini" ileri sürerek, bunun elde ettikleri "ilk kazanım" olduğunu belirtti.

Söz konusu sürecin kapatılmasının, Türkiye’nin Kıbrıslı Rum göçmenlerin mülkiyet haklarına ilişkin mahkeme kararlarını yerine getirdiğinin kabul edilmesi anlamına geleceğini savunan Kombos, Türkiye’nin 2022 yılında bu sonuca yaklaşmış olduğunu ve buna ulaşmak için sadece "iki oy istediğini” belirtti.

Kombos, Rum Yönetimi’nin ikinci başarısı olarak “mahkeme önüne sunulacak olan , Sekretarya tarafından soru hazırlanması kararını” gösterdi.

-Ahilleas Dimitriadis

Haravgi gazetesi ise avukat Ahilleas Dimitriadis’in konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Dimitriadis, alınan kararı “oldukça önemli bir gelişme” şeklinde nitelendirerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderilecek sorunun incelenmesine temel oluşturacak iki belgenin hazırlanması sürecinin başlatıldığını belirtti.

Bu hazırlıkların haziran ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Dimitriadis, kararın "Taşınmaz Mal Komisyonu’nun" etkinliğiyle doğrudan bağlantılı olmadığını, Delegeler Komitesi’nin görüş beklediği Ksenidi-Aresti dava grubuyla ilgili olduğunu kaydetti.