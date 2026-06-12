Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği’nin (AB) beklenen Birleşmiş Milletler (BM) çabasındaki rolünü ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiği haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre zamanı ve yeri açıklanmayan görüşme, Hristodulidis’in “X” platformundaki hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Avrupa Konseyi’nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantısının ön hazırlıklarının da ele alındığı belirtilen görüşmede, Costa ile Konsey toplantısının gündemi ve Kıbrıs sorununun ana öncelikleri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Gazeteler Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’ndaki ilk 200 gündeki çalışmalarını paylaştığı basın toplantısında söyledikleri Rum medyasında geniş yer buldu.

Alithia Erhürman’ın açıklamalarından geniş bir özet aktardığı haberi manşetten şu başlık ve spotlarla aktardı: “5+1’den Önce Erhürman Şartları… Yeni Geyrirsesmi Konferans Toplanmadan Önce Ortaya Koyduğu Metodolojide Israr Ediyor… Tufan Erhürman 5+1’i Reddetmediğini Açıkça Ortaya Koyuyor Ancak Ön Hazırlık ve Net Sonuçlarda Israr Ediyor… Dört Nokta Metodolojisi Ana Eksen Olarak Yeniden Gündeme Geliyor: Siyasi Eşitlik, Takvim, Yakınlaşmalara Saygı ve Bedel Olmadan Fiili Duruma Geri Dönülmemesi”

Fileleftheros “Gayrirersmi 5+1 Konferansı Somut Sonuçlar Üretsin… Tufan Erhürman Kıbrıs Türk Liderliğindeki 200 Günüyle İlgili Yeni Açıklamalar Yaptı” başlığını attı.

Haravgi haberi “Erhürman: Konferans Sadece Özlü Sonuç Perspektifi İle” başlığını kullandı.