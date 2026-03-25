Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası devam ediyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde yer alan şampiyonada üçüncü gün maçları tamamlandı.

Şampiyonada Perşembe günü kadınlarda grubun son maçları oynanacak ve sıralama belli olacak. Erkeklerde yarı final maçları Perşembe günü oynanacak, Cuma günü ise üçüncülük ve final maçları ile organizasyon tamamlanacak.

Şampiyonanın üçüncü gününde alınan sonuçlar ve dördüncü gün programı şu şekilde:

SONUÇLAR

Erkekler C Grubu: YDÜ – KSTÜ: 8-0

Erkekler A Grubu: ODTÜ KKK – UFÜ: 10-4

Erkekler B Grubu: GAÜ – DAÜ: 2-6

Erkekler B Grubu: GAÜ – GÜ: 6-4

26 MART PERŞEMBE (4. GÜN)

Kadınlar: YDÜ – GAÜ (11.00)

Kadınlar: DAÜ – BAÜ (12.00)

Erkekler Yarı Final: BAÜ – LAÜ (14.00)

Erkekler Yarı Final: DAÜ – YDÜ (15.00)