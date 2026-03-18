Stat: Maraş Necip Halil Kartal Stadı

Hakemler: Serkan Özdenkci, Abdulkadir Karadağ, Hazar Zihni Özen

Maraş: Ali Yıldız, Hicabi Demir, Serkan Tebelleşol, Ahmet Alçıkaya, Berkant İstanbul, Barın Bozak, Çağın Alibey, Burak Karabacak, Emre Karaciğer, Erencan Kalkan, Ömer Kotbaş

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan Nay, Necip Birinci, Mustafa Çağlar, Yusuf Yıldız, Hakan Doğan, Ahmet Hatay, Yahya Dönmez, Malik Yakubu, Aşkın Kavaklı, Yağış Gençay, Ferhat Aras

Goller: 9’ Hicabi Demir (Maraş), 66’ Yağış Gençay (Baf Ülkü Yurdu)

AKSA Birinci Lig’de Maraş, lider Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Necip Halil Kartal Stadında oynanan Maraş – Baf Ülkü Yurdu maçını Serkan Özdenkci yönetti. Maraş üstün oynadığı maçta Hicabi ile 1 – 0 öne geçerken, Berkant ile 1 penaltı vuruşundan yararlanamadı. İkinci devrede de Maraş üstün olmasına karşın gol Yağış ile Baf Ülkü Yurdu’ndan geldi. 1 1 Play off oynama hedefindeki Maraş’ın kalan bölümde de pozisyonları değerlendirememesi sonrasında maç 1 – 1 berabere tamamlandı.