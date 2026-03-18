Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Arda Bilgimer, Nurhan Kutlugün

DND L.Gençler Birliği: Hamit Aykan, Mehmet Efe Ertürk, Erol Emelce, Galip Orcan Berk Kaya, İsmail Osum, Serhat Özuğurlu(Ayettulah), Mehmet Ali Aylanç, Berke Zorba, Yalçın Durak(Bülent), Turgut Kaçar.

Kaplıca Karadeniz 61: Tarık Demir, Eray Genç, Mustafa Baydoğan, Ekrem Çakiral, Ahmet Avkıran Alanlı, Dursun Ali Karakaş, Yusuf Demircioğlu, Rifat Salih Dursun, Necmettin Baş, Dursun Ali Karal, Semih Ekmen

Goller: 44’ Mehmet Efe Ertürk, 55’ Turgut Kaçar, 67 ve 90’ Ayetullah Kalkan, 72’ Bülent Tur (Gençler Birliği), 25’ Rifat Salih Dursun (Kaplıca Karadeniz 61)

AKSA 1.Lig’de yükselme mücadelesinde devam eden D. G. Birliği, ligde kalma umutlarını azaltan Kaplıca Karadeniz’i konuk etti.

Ev sahibi ekip, oyun üstünlüğünü ikinci yarıda elinde tutarak net bir skorla sahadan galip ayrıldı. Maçın ilk golü 25. dakikada konuk ekipten geldi ve Rifat Salih Dursun’un golüyle Kaplıca Karadeniz 61 öne geçti. Bu gole hızlı reaksiyon gösteren Gençler Birliği, 44. dakikada Mehmet Efe Ertürk ile eşitliği sağladı ve ilk devre 1-1 tamamlandı.

55. dakikada Turgut Kaçar ile öne geçen ev sahibi ekip, oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. 67. dakikada oyuna sonradan giren Ayetullah Kalkan farkı ikiye çıkarırken, 72. dakikada Bülent Tur’un golü skoru 4-1 yaptı. Maçın son bölümünde baskısını sürdüren Gençler Birliği, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ayetullah Kalkan ile skoru belirledi.

Bu sonucun ardından G. Birliği bir maçı eksik 37 puana yükselirken, Kaplıca 14 puanda kaldı.