Antalya’da düzenlenen Manavgat Elit Cup + 40 Turnuvası’na katılan KKTC Maraş Masterleri şampiyon oldu. Alperen Coşar Anı Turnuvası’na Manavgat Star Masterleri, Eğridir Masterleri, Kızılırmak Masterleri, Aydın Masterleri, Manavgat Elit Masterleri ve ülkemizden KKTC Maraş Masterleri katıldı. KKTC Maraş Masterleri 25 kişilik kafileyle turnuvada yer aldı. Tek maç eliminasyon sitemine göre oynanan karşılaşmaların ardından 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KKTC Maraş masterleri şampiyon oldu.

Manavgat Elit Cup + 40 turnuvasında alınan sonuçlar.

Manavgat Star Masterleri-Maraş Masterleri: 1-0

Maraş Masterleri-Eğirdir Masterleri: 3-3

Maraş Masterler-Kızılırmak Masterleri: 3-0

Maraş Masterleri-Aydın Masterleri: 3-1

Maraş Masterleri-Manavgat Elit Masterleri: 2-1