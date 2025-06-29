BTM İkinci Lig 1. Grup’ta Gayretköy Sahası’nda oynanan Serhatköy - Yedidalga karşılaşması, yaşanan hakemi darp olayı nedeniyle yarıda kaldı.

Mücadelede Serhatköy’ün 3-1 üstünlüğüyle devam eden 75. dakikada, Yedidalga cephesinden gelen sert itirazlar sonucu maç durdu. Hakem Cenk Aras Özfuttu’nun verdiği karara tepki gösteren Yedidalga malzemecisi, itirazlarını fiziksel müdahaleye dönüştürerek hakemi darp etti.

Yaşanan bu olayın ardından hakem Cenk Aras Özfuttu maçı tatil ederken, daha sonra polis merkezine giderek Yedidalga malzemecisinden şikayetçi oldu.

Karşılaşmanın akıbeti ve olaya ilişkin disiplin süreci hakkında kararı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) verecek.