Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 6. Grup ikin devre maçları hafta sonu oynandı.

Cumartesi günü oynanan maçlardan olan Kumyalı – Ergazi mücadelesini konuk Ergazi 1 – 0 kazanarak önemli bir 3 puanı elde etti.

Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda oynanan maçı Yusuf Atlar tarafından yönetilirken maçın başında Mert Erol’un golüyle 1 – 0 öne geçen konuuk Ergazi bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

Maçın ikinci devresinde Erol Adem ve Cemal Sevin’in kırmızı kart görerek 9 kişi bıraktığı Ergazi takımı 9 kişiyle maçı kazanmasını bildi.