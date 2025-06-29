Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 6. Grup ikin devre maçları hafta sonu oynandı.

Cumartesi günü oynanan maçlardan olan Kumyalı – Ergazi mücadelesini konuk Ergazi 1 – 0 kazanarak önemli bir 3 puanı elde etti.

BTM 2. Lig’de ikinci devre başladı
BTM 2. Lig’de ikinci devre başladı
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Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda oynanan maçı Yusuf Atlar tarafından yönetilirken maçın başında Mert Erol’un golüyle 1 – 0 öne geçen konuuk Ergazi bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu.

Maçın ikinci devresinde Erol Adem ve Cemal Sevin’in kırmızı kart görerek 9 kişi bıraktığı Ergazi takımı 9 kişiyle maçı kazanmasını bildi.