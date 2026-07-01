Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde çalıntı araçla plakasız seyreden ve kendisini durdurmak isteyen polisin elinden kaçarken, motosikletli trafik polisine çarpan isminin baş harfleri Y.M.A., dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

‘Kasti hasar’ ve ‘Ciddi darp’ suçlarından aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, mahkemede de polise zor anlar yaşattı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hatice Şanverdi, olayın önceki gün saat 15.00 raddelerinde Girne’de meydana geldiğini söyledi. Yönetimindeki çalıntı ve plakasız araçla CÖŞ polisi tarafından durdurulmak istenen zanlının olay yerinden kaçmak istediği sırada görevde olan trafik polisinin kullanımındaki motosiklete çarptığını ifade eden polis, zanlının bordür taşlarına çarparak araca 100 bin TL hasar verdiğini kaydetti. Tutuklanan zanlıya 157 bin TL trafik cezası kesildiğini kaydeden polis, zanlının 70’ten fazla sabıkası olduğuna dikkati çekti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Söz hakkı alan zanlı, suçlamaları kabul etmediğini belirterek polisin yalan söylediğini iddia etti. Yargıcın uyarmasına rağmen ağza alınmayacak küfürler savuran zanlı mahkemenin ara vermesi ile polis tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Dışarıda da sakin durmayan zanlı, “Güney’den patlayıcı getirip mahkemeyi havaya uçuracağım” tehditleri savururken, Yargıç Mine G. Serden Y.M.A.’nın davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.