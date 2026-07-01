Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 42 yaşındaki isminin baş harfleri F.O’nun adlı kadının evinde arama yapıldı.
Aramalarda, şahsın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası ile içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, üç gün tutukluluk kararı verdi.