Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan isimlerinin baş harfleri M.H.A. ile S.S. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Haziran 2026 tarihinde M.H.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi. Aynı gün Göçmenköy’deki ikametgâhta yapılan aramada, sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 4 adet yeşil renkli kağıt parçasının emare olarak alındığını belirtti. Polis, M.H.A.’nın suçüstü tutuklandığını, sorgusunda S.S.’nin de olayla bağlantısının tespit edildiğini ifade etti. Bunun üzerine S.S.’nin Küçük Kaymaklı’daki evinde yapılan aramada da sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan farklı ebatlarda 3 adet yeşil renkli kağıt parçasının bulunduğunu kaydetti.

Her iki zanlının da ifadelerinde aralarında 10 bin TL para toplayarak uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı satın aldıklarını itiraf ettiklerini söyleyen polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan bir şahıs bulunduğunu ifade ederek zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.