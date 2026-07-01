Banka Ödeme Emrini Sahteleme ve Sirkat" suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri C. B. ve B. G. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 24 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa'da Zahra Sokak Üzerinde A.B.’nin düşürmüş olduğu banka kartını bularak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlı C. B. tarafından aynı gün Girne’de bir mağazadan 3 defa olmak üzere toplam 3.654 TL'lik muhtelif markalarda 1 adet terlik, 2 adet şort ve 1 adet gömlek bahse konu kredi kartı ile şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemi ile satın alındığını belirtti.

Polis, B. G.’nin de aynı gün Girne’de bulunan bir işyerinden 2 defada toplam 1.445 TL olmak üzere 2 adet English Tea marka kutu çayı ve 1 adet biblo tarzı hediyelik eşya bahse konu kredi kartı ile şifre kullanılmadan temassız ödeme yöntemi ile satın aldığını söyledi. Polis, zanlıların kredi kartından toplamda 5.099 TL harcama yapılarak banka ödeme emrini sahteleme suçunu işlediklerini kaydetti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlıların 27 Haziran 2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti.

Polis, zanlıların kalmakta oldukları Girne’deki evde yapılan aramada müştekinin kredi kartı ile satın alınan 1 çift muhtelif marka terlik, 1 adet English Tea marka çay, 1 adet LCW marka gömlek ve muhtelif marka beyaz renk şortun tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, 1 adet gömlek, 1 adet biblo tarzı hediyelik eşya ve 1 adet English Tea marka kutu çayın ise zanlıların vermiş olduğu beyanından akrabaları ile Türkiye’ye gönderildiğini öğrendiklerini ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlamadığını, B. G.’nin ülkede turist olarak bulunduğunu, C. B’nin ise öğrenci izni olduğunu ancak okulu bitirdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlı B. G.’nin avukatı müvekkilinin psikolojik sorun yaşadığını belirterek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine, B. G.’nin ise doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.