Araştırmacı gazeteci, yazar ve barış aktivisti Sevgül Uludağ dün son yolculuğuna uğurlandı.

Uludağ için ilk tören, uzun yıllar yazılarını kaleme aldığı Yenidüzen gazetesinde düzenlendi. Yenidüzen’de alkışlarla karşılanan Uludağ'ın naaşı törenin ardından alkışlarla uğurlandı.

Törene, Uludağ’ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, adanın iki tarafından milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler ve kayıp yakınları katıldı.

Törende ilk olarak Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro, Uludağ anısına şarkı söyledi. Ardından Uludağ’ın ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri konuşma yaptı.

Uludağ’ın eşi Zeki Erkut, Uludağ’ın kendisi için yalnızca bir eş değil, mücadele arkadaşı ve can yoldaşı olduğunu söyledi. Erkut, 43 yıllık birlikteliklerinin ardından büyük bir boşluk hissettiğini dile getirerek, Uludağ’ın yürüdüğü yolun sevgi, eşitlik, barış mücadelesi ve çiçeklerle dolu olduğunu vurguladı.

Uludağ’ın oğlu Burak Erkut da annesinin gazetecilikten kadın hareketine, kayıplar konusundaki çalışmalarından farklı alanlardaki yazılarına kadar çok yönlü bir mücadele yürüttüğünü belirtti. Erkut, annesinin kendisiyle ve genç muhabirlerle her zaman eşit bir diyalog kurduğunu, onlardan öğrenmeye her zaman açık olduğunu söyledi.

Mesajı okunan yazar-şair Neşe Yaşın, Uludağ’la çocukluk arkadaşlıklarına işaret ederek, bütün bir adanın bugün onun için ağladığını kaydetti.

Yenidüzen Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova da yalnızca büyük bir gazeteciyi değil; ömrünü barışa, karanlıkta kalmış hikayelerin aydınlatılmasına, insan haklarına ve kültürüne adamış güçlü bir kadını uğurladıklarını söyledi.

Politis gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dionysis Dionysiou, Uludağ’ın Kıbrıs’ta insanları bir araya getiren isimlerden biri olduğunu söyledi. Dionysiou, yıllar önce Politis’e ulaşan bir kaynağın, bildiklerini yalnızca Sevgül Uludağ’a anlatmak istediğini aktararak, bunun nedenini ise “O, bir Kıbrıslı Türk ya da Kıbrıslı Rum olduğu için değil; adaletin, gerçeğin ve insanlığın peşinde olduğu için” sözleriyle açıkladığını anlattı.

Gazeteci Cenk Mutluyakalı da, Uludağ’ın kalemiyle ülkeyi birleştiren bir isim olduğunu belirterek, “Ayırmak ve parçalamak kolaydır. Ama bir insan, sadece adaletli olduğu, sevdiği, yurtsever olduğu ve yurt tanımını sınırsız olduğu için bir ülkeyi böyle birleştirebiliyor.” dedi.

Kayıp yakını Christina Pavlu, Uludağ’ın hiçbir ayrım yapmadan kayıp yakınlarının sesi olduğunu belirterek, “Sevgül, gerçeğin milliyeti olmadığına, gerçek adalet ve uzlaşının ancak herkesin acısı kabul edildiğinde mümkün olacağına inanıyordu.” dedi. Pavlu, Uludağ’ın çalışmaları sayesinde babasının ve kardeşinin bulunabildiğini, bunun kendilerine yas tutma ve yakınlarını onurlu bir şekilde defnetme imkanı verdiğini söyledi.

AKEL’den Elias Demetriu, Türkçe ve Yunanca yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların törende bir araya gelişinin Uludağ’ın yaşamı boyunca savunduğu birlikteliği yansıttığını belirtti. Demetriu, Uludağ’ın acı çeken tüm Kıbrıslıların sesi olduğunu ifade etti.

Kayıp yakını Erbay Akansoy, uzun yıllardır birlikte çalıştığı Uludağ’ın yaşamı boyunca insanları ve dilleri yan yana getirdiğini söyledi. Akansoy, renkli bir hayat yaşayan Uludağ’ın toplantılara çoğu zaman bulgur köftesi ve nor böreğiyle gittiğini anlatarak, bunun onun Kıbrıs kültürünü yaşatma çabasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nde görev yapan arkeolog Demet Karşılı ise Uludağ’ın kayıplar konusundaki emeğine işaret ederek, “Her gün toprağa dokunduğumuzda onu toprakta yaşatacağız.” dedi.

Yenidüzen’deki törenin ardından Uludağ için Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, siyasiler, gazeteciler, kayıp yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de çelenk gönderdi.

Uludağ, cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.