Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Güneş Demir, Emir Turalı

Dumlupınar: Alihan Doğan, Yasin, Orhan, Arda, Olcay M. Aykut Yannick Nkurunziza, Berk Büyükkal, Nfanly Sylla, Bilal (Dk.56 O. Şanverdi), Berk Güçlücan(Dk.56 Hikmet), Christian M. Robert (Dk.90+7 Berke)

Mağusa T. Gücü: Ufuk Şimşek, Mehmet Gürlü, Emre, Zihni, Mehmet Erol, Mert, Orkhan Aghazada, Nehir (Dk.46 Andy Okpe), Nevzat, Gökcan, Doğukan (Dk.86 Ali Recaioğlu)

Goller: Dk.45 Christian M. Robert (Dumlupınar) – Dk.65 Mert Olgun Sezer (MTG)

Kırmızı Kart: Dk.52 Nfanly Sylla, Dk.90+6 Yasin Kurt (Dumlupınar)

Aksa Süper Ligin 12. Haftasının kapanışı Mağusa derbisi olarak nitelendirilen Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü mücadelesiyle oldu.

Dumlupınar ile Mağusa Türk Gücü, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşılaşırken doksan dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken golü uzatma anlarında Dumlupınar buldu.

45+1’inci dakikada sağ kanattan aldığı pasla çaprazdan ceza alanına giren Christian yerden düzgün vuruşla Dumlupınar’ın soyunma odasına 1-0 üstün girmesini sağladı.

52’nci dakikada topsuz alanda rakibine yumruk vuran Sylla direkt kırmızı kart görerek Dumlupınar’ı 10 kişi bıraktı.

65’inci dakikada ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderen Mert Olgun Sezer skoru 1-1 yaptı.

Saha dışıyla diyalog kurduğu gerekçesi ile Dumlupınar’dan Yasin Kurt 90+6’ncı dakikada kırmızı kart görerek Dumlupınar’ı 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Dumlupınar 20, Mağusa Türk Gücü 19 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Dumlupınar, Çetinkaya’ya konuk olacak. Mağusa Türk Gücü ise Yenicami’yi konuk edecek.