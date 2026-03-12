Altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Mağusa Türk Gücü Akademisi, 2026 yılındaki üçüncü turnuvasını düzenlemeye hazırlanıyor.
Kulübün özkaynak oyuncularına yönelik organize edilen turnuva, 14 Mart Cumartesi günü kulüp sahasında gerçekleştirilecek. Erbatu Group Of Companies ana sponsorluğunda düzenlenecek organizasyonda, ada genelinden toplam 9 takım mücadele edecek.
Turnuvada; İskele Trabzon, Çetinkaya, Göçmenköy, Esentepe, Dumlupınar, Yeniboğaziçi, Mesarya Gaziköy ve Perre Futbol Okulu takımları sahaya çıkacak. Organizasyon, 2014, 2015 ve 2017 doğumlu yaş gruplarındaki sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.
Mağusa Türk Gücü Akademisi yetkilileri, yıl içerisinde 12 büyük organizasyon gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtirken, düzenlenecek turnuvaya tüm sporseverleri davet etti.