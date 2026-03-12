Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” keyifli bir şekilde devam ediyor. İkinci kez organize edilen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” iki ayrı grupta toplam 10 takım katılarak mücadele ediyor. 25 Şubat 2026 tarihinde başlayan, 15 Nisan tarihinde tamamlanacak olan “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” karşılaşmaları Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında her hafta Çarşamba günleri 17.30, 18.30, 19.30 saatleri arasında oynanıyor. “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” da üçüncü hafta karşılaşmaları oynandı.

A Grubu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 3. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında A Grubunda oynanan iki karşılaşmada

Kimse Görmeden rakibi Girne İtfaiyesi’ni, Koop Bank rakibi Voleybol Tutkunları’nı aynı sonuçla 2-0 mağlup etti.

B Grubu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 3. Haftada Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında B Grubunda oynanan tek karşılaşmada Daü Spor İşleri rakibi MVO Masterler 2’yi 2-0 mağlup etti.

Final Yolculuğu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 25 Şubat-8 Nisan tarihlerinde iki yarı grupta oynanan karşılaşmaların sonunda gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final çapraz eşleşmeler sonrasında oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar final kaybeden takımlar ise üçüncülük mücadelesi verecek. Yarı Final, üçüncülük ve Final karşılaşmaları 15 Nisan Çarşamba günü Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak karşılaşmaları sonunda turnuva tamamlanacak.

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” Puan Durumu

A Grubu Puan Durumu O P

1. Koop Bank 2 5

2. Kimse Görmeden 2 5

3. Girne İtfaiyesi 2 2

4. Voleybol Tutkunları 3 2

5. DAÜ Voleybol 1 1

B Grubu O P

1. Blok Yok Umut Var 2 5

2. DAÜ Spor İşleri 2 4

3. Team Alizavra 1 2

4. MVO Msterleri 1 1 1

5. MVO Msterleri 2 2 0

DAÜ “Şampiyon Melekler Voleybol Anı Turnuvası” 4. Haftanın Programı

18 Mart Çarşamba

A Grubu

19.30 DAÜ Voleybol-Girne İtfaiyesi

B Grubu

17.30 MVO Masterleri 1-MVO Masterler 2

18.30 DAÜ Spor İşleri-Team Alizavra