Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, AKSA Süper Lig ve Birinci Lig’in 22. hafta maç programını duyurdu. Karşılaşmalar 14–15 Mart tarihleri arasında oynanacak.
14 Mart Cumartesi
AKSA SÜPER LİG
• Gönyeli Stadı: Gönyeli – A. Yeşilova (14.00)
• Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – DTB (14.00)
AKSA BİRİNCİ LİG
• Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Düzkaya (14.00)
• Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Binatlı (14.00)
• Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Değirmenlik (14.00)
• Geçitkale Stadı: Serveroğlu Geçitkale – Göçmenköy (14.00)
• R. R. Denktaş Stadı: Atoll Kozanköy – DND L. G. Birliği (14.00)
• M. Üçöz Stadı: M. Hacıali Yılmazköy – Aslanköy (14.00)
15 MART PAZAR
AKSA SÜPER LİG
• Atatürk Stadı: Yenicami – C. B. Gençlik Gücü (14.00)
• Erdal Barut Stadı: Esentepe – Çetinkaya (14.00)
• Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Karşıyaka (14.00)
• Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Mağusa T. Gücü (14.00)
• 16 Ağustos Stadı: Lefke – Mormenekşe (14.00)
• Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Cihangir (14.00)
AKSA BİRİNCİ LİG
• Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Lapta (14.00)
• Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Maraş (14.00)