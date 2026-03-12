Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, gözünü Trendyol Süper Lig'e çevirdi.

26'ncı haftada Rams Başakşehir'i konuk edecek sarı kırmızılılar, kazanarak şampiyonluk yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.

Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Eren Elmalı görev yapacak. Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu mücadelede takımdaki yerini alamayacak. Savunmanın ortası Davinson Sanchez ve Wilfried Singo'dan oluşacak.

Orta sahada Lucas Torreira - İlkay Gündoğan ikilisinin önünde, Yunus Akgün'ün forma giymesi bekleniyor.

Hücum hattının sağ tarafında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Noa Lang şans bulacak.

Galatasaray'da ileri uçta ise Victor Osimhen yer alacak.

Sarı kırmızılılarda Leroy Sane, kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.